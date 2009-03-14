نقی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مهم در راستای برنامه ‌های توسعه گازرسانی در استان اردبیل به ویژه گازرسانی به روستاهای بیش از 20 خانوار صورت می گیرد.

وی افزود: در این عملیات روستاهای کرک آباد،‌ سکرآباد، میکائیل آباد، فیروز آباد، لیکوان،‌ ینگه قشلاق،‌ ایلخچی و هریس از توابع شهرستان کوثر تحت پوشش خدمات شرکت گاز استان قرار می‌ گیرند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ادامه داد: برای گازرسانی به هشت روستای شهرستان کوثر 45 کیلومتر شبکه گاز و 350 علمک اجرا خواهد شد و یک مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز به ظرفیت 10 هزار مترمکعب در ساعت و یک مورد ایستگاه حفاظت از زنگ احداث می ‌شود.

وی ابراز داشت: همچنین با گازرسانی به این روستاها 380 خانوار روستایی در قالب یک هزار و 800 نفر جمعیت از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل هزینه پروژه گازرسانی به هشت روستای شهرستان کوثر را شش میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد و خاطرنشان کرد: این پروژه گازرسانی اوایل سال آینده آغاز می شود.