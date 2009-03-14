154 هزار دانش آموزی قزوینی کارت همیار پلیس می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در مراسمی که شنبه در مدرسه راهنمایی امیرکبیر شهر قزوین برگزار شد، سلامت جامعه را در گرو امنیت دانست و اظهار داشت: امنیت در گرو تلاش و خدمات نیروهای پلیس تامین می شود که برای تحقق همه جانبه آن باید همه گروه ها در آن مشارکت کنند.

وهاب شهاب زاده افزود: در طرح همیار پلیس با استفاده از دانش آموزان حرکت فرهنگی خوبی در جامعه ایجاد شده و خوشبختانه با استقبال خوب خانواده ها و مردم هم مواجه شده است که امید است نتایج آن را در سطوح مختلف جامعه و کاهش سوانح شاهد باشیم.

این مسئول اعلام کرد : امسال 154 هزار دانش آموز مقاطع مختلف تحصیلی کارت همیار پلیس را دریافت و در رعایت قوانین با ماموران پلیس همکاری می کنند.

سرهنگ حسینی جانشین سرپرست راهنمایی و رانندگی استان نیز هدف از اجرای این طرح را ایجاد نظم و انظباط اجتماعی و آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی به دانش آموزان ذکر و اعلام کرد: همکاری خوب و مسئولانه دانش آموزان در الزام خانواده ها به رعایت مقررات و کاهش سوانح بسیار موثر است.

در این مراسم جانشین سرپرست راهنمایی و رانندگی استان، جمعی از مسئولان محلی و والدین دانش آموزان حضور داشتند و به صورت نمادین 12 دانش آموز به نمایندگی از 154 هزار دانش آموز کارت همیار پلیس را دریافت کردند.