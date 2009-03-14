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۲۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۵۰

در دیداری تدارکاتی؛

تیم فوتبال ایران مقابل کنیا به پیروزی رسید

تیم فوتبال ایران مقابل کنیا به پیروزی رسید

تیم ملی فوتبال ایران امروز در یک دیدار تدارکاتی برابر حریف آفریقایی خود کنیا به برتری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان امروز در حالی میزبان تیم ملی کنیا بود که در نیمه اول به مراتب بازی بهتری را به نمایش گذاشت و در نیمه دوم فاقد برنامه و طراوت لازم بود و تنها روی کارهای انفرادی و خلاقیت برخی بازیکنان، چند موقعیت روی دروازه کنیا خلق کرد.

تنها گل کشورمان در دقیقه 55 از روی نقطه پنالتی توسط حسین کاظمی وارد دروازه کنیا شد. یدالله جهانبازی قضاوت این دیدار تدارکاتی را به عهده داشت.

تماشای این دیدار با آنکه از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال رایگان اعلام شده بود با استقبال اندک تماشاگران (حدود 10 هزار نفر) همراه بود.

کد مطلب 849315

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