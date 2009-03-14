تیم فوتبال ایران مقابل کنیا به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان امروز در حالی میزبان تیم ملی کنیا بود که در نیمه اول به مراتب بازی بهتری را به نمایش گذاشت و در نیمه دوم فاقد برنامه و طراوت لازم بود و تنها روی کارهای انفرادی و خلاقیت برخی بازیکنان، چند موقعیت روی دروازه کنیا خلق کرد.



تنها گل کشورمان در دقیقه 55 از روی نقطه پنالتی توسط حسین کاظمی وارد دروازه کنیا شد. یدالله جهانبازی قضاوت این دیدار تدارکاتی را به عهده داشت.



تماشای این دیدار با آنکه از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال رایگان اعلام شده بود با استقبال اندک تماشاگران (حدود 10 هزار نفر) همراه بود.