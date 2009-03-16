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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۱

سطح باغات فندوق گلستان به 400 هکتار رسید

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس وزرات جهاد کشاورزی گفت: سطح باغات فندوق این استان به 400 هکتار افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد حسنی نیا صبح دوشنبه در اولین کارگاه آموزشی داشت فندوق در گرگان، گلستان را از مستعدترین مناطق پرورش فندوق در کشور دانشت و افزود: فقط 300 هکتار باغ فندوق در شهرستان علی آباد کتول وجود دارد.

وی اظهار داشت: اقلیم و ارتفاع مناسب منطقه کاشت، ارقام فندق، شیوه های علمی احداث، هرس، تغذیه و آبیاری باغات فندق از جمله مواردی است که در کاشت فندوق باید مدنظر قرار گیرد.

به گفته حسینی نیا، مقایسه با مناطق مستعد پرورش فندق در استان گلستان به صورت تئوری و عملیاتی از جمله مباحثی است که در این کارگاه آموزش داده شد.

 در این کارگاه آموزشی 35 نفر از کارشناسان باغبانی و ناظرین باغات استان گلستان شرکت دارند.

این کارگاه به همت مدیریت باغبانی و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گلستان برگزار شد و" حسین آو" از دیگر مدرسان این کارگاه یکروزه است.

کد مطلب 849652

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