به گزارش خبرنگار مهر، چهل و یکمین شماره ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره با مطالبی از حسن بنیانیان، یعقوب توکلی، معصومه طاهری، عبدالله عمیدی، اسماعیل منصوری لاریجانی، یوسفعلی میرشکاک، ضیاءالدین ترابی، محمد فرخار، فاطمه شیرازی و علی اکبر عبدالعلی زاده منتشر شد.

"اهداف دفاع فرهنگی" عنوان مقاله‌ای است از اسماعیل منصوری لاریجانی که در آن اندیشه‌های دفاعی امام خمینی (ره) مورد کنکاش قرار گرفته است.

گفتگو با علی زعیتر معاون فرهنگی - تبلیغاتی حزب‌الله در ایران و رئیس دفتر شبکه المنار در تهران درباره فعالیت‌های رسانه‌ای حزب‌الله و نقش این شبکه در پیروزی جنگ 33 روزه از دیگر مطالب این نشریه است. "عصر سیدحسن عصری متفاوت" عنوان مصاحبه‌ای است که سوره با سیدمرتضی نعمت‌زاده معاون دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین انجام داده است.

این ماهنامه همچنین گزارشی را از میزگرد بررسی مقاومت لبنان و بازتاب‌های رسانه‌ای آن منتشر کرده است. گفتگو با عباس خامه‌یار معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره مقاومت لبنان و بحث رسانه‌ای حزب الله از دیگر مطالب سوره است.

ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره در 150 صفحه و با بهای 1200 تومان منتشر شده است.