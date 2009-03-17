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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۲۲

قدیمی‌ترین قرآن چین به نمایش درمی‌آید

قدیمی‌ترین قرآن چین به نمایش درمی‌آید

قدیمی‌ترین قرآن چین که قدمت آن به قرن 13 میلادی بازمی‌گردد ترمیم شده و به‌زودی به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، مسجد "جیه تسی" در استان شیون هوا در چین قدیمی‌ترین نسخه خطی قرآن کریم این کشور را به‌زودی در معرض نمایش می‌گذارد. این نسخه خطی قرآن اینک در صندوقی آهنی نگهداری می‌شود.

این نسخه قدیمی قرآن بیش از 700 سال پیش از آسیای مرکزی به چین آورده شد و شامل سی جزء قرآن است که 681 صفحه دارد و قدیمی‌ترین قرآن خطی این کشور به شمار می‌رود و هر جزء آن با حریر آبی جدا می‌شود.

سالنی که این قرآن را نگهداری می‌شود، به‌زودی برای بازدیدکنندگان باز شده و نسخه‌های دیگر قدیمی و نفیس نیز در کنار این نسخه خطی قدیمی نمایش در می‌آید. 

این قرآن قدیمی‌ترین قرآن چین است که مراحل ترمیم را طی کرده است.

اسلام پس از دین بودایی دومین دین چین است . بر اساس سرشماریهای رسمی تعداد مسلمانان به 25 میلیون نفر می‌رسد که انها از قومیتهای سالار، قرقیز، تاتار، ازبک و تاجیک هستند.

کد مطلب 850403

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