"فلسفه ذهن: یک راهنمای مقدماتی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شیخ رضایی در مقدمه خود بر این کتاب گفته است: فلسفه ذهن علی رغم تاریخچه، اهمیت، گستردگی و اقبال فیلسوفان تحلیلی به آن کمتر در ترجمه‌ها و تألیفهای فارسی انعکاس داشته است. این کتاب... متنی درسی در فلسفه ذهن است که بی‌اغراق تا حد امکان ساده و دقیق نگاشته شده است. مخاطب اصلی کتاب دانشجویان مقطع کارشناسی رشته فلسفه اند. ضمن آنکه کتاب نکات بدیعی نیز برای مخاطبان متخصص‌تر دربردارد.

دوگانه‌انگاری، دوگانگی در جوهر، استدلالهایی به نفع دوگانگی در جوهر، رفتارگرایی فلسفی، استدلالهایی به نفع رفتارگرایی فلسفی، استدلالهایی علیه رفتارگرایی فلسفی، استدلالهایی علیه رفتارگرایی روش‌شناختی، در باب نظریه این‌همانی، استدلالهایی به نفع نظریه این‌همانی، شاهدی از مطالعات علوم عصبی، معرفی کارکردگرایی، کارکردگرایی و حالات مغزی، حذف‌گرایی و پندارگرایی و از نظریه به واقعیت عنوانهای برخی از فصلهای این کتاب هستند.

کتاب از سوی انتشارات صراط در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه منتشر شده است.