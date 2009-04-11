به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه خود به پرسش های خبرنگاران در خصوص مسائل مختلف مرتبط با کار شورای نگهبان و هیئت نظارت بر انتخابات پاسخ داد.
کد خدایی در پاسخ به خبرنگار مهر که پرسید با توجه به اعلام داوطلبی 2 فعال سیاسی زن برای شرکت در انتخابات ، آیا تغییری در تفسیر شورای نگهبان در باره واژه "رجل سیاسی" و عدم شمول آن بر زنان بوجود آمده است گفت: شورای نگهبان هیچ گاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده و هر چه تا کنون مطرح شده صرفا از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است.
وی افزود: رویه شورای نگهبان مثل سابق است ، در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد.
کدخدایی گفت : شورای نگهبان هیچ گاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است.
این اظهارات در حالی بیان شد که غلامحسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو فعلی این شورا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در تعریف رجل سیاسی در قـانـون اسـاسـی گفته بود گفـت: نـص قانون اساسی، مرد بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و علاوه بر آن، باید رجل سیاسی باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه با توجه به تاکید قانون انتخابات بریکسان بودن بهره گیری کاندیداهای ریاست جمهوری از رسانه ملی در تبلیغات ، آیا در صورت همزمانی سفرهای استانی رئیس جمهور و مدت زمان قانون تبلیغات انتخاباتی روند کنونی پوشش خبری سفرهای استانی در رسانه ملی قانونی خواهد بود، گفت: آنچه فعالیت های معمول مقامات و مسئولان است هیچ گاه نه قانون منع کرده و نه رویه 30 سال گذشته بوده که منعی داشته باشد. تا زمانی که این اخبار مسائل جاری کشور را پوشش دهد منعی ندارد و طبق رویه در 30 سال گذشته هم منعی نداشته است.
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