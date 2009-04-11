به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه خود به پرسش های خبرنگاران در خصوص مسائل مختلف مرتبط با کار شورای نگهبان و هیئت نظارت بر انتخابات پاسخ داد.

کد خدایی در پاسخ به خبرنگار مهر که پرسید با توجه به اعلام داوطلبی 2 فعال سیاسی زن برای شرکت در انتخابات ، آیا تغییری در تفسیر شورای نگهبان در باره واژه "رجل سیاسی" و عدم شمول آن بر زنان بوجود آمده است گفت: شورای نگهبان هیچ گاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده و هر چه تا کنون مطرح شده صرفا از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است.

وی افزود: رویه شورای نگهبان مثل سابق است ، در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد.

کدخدایی گفت : شورای نگهبان هیچ گاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است.



این اظهارات در حالی بیان شد که غلامحسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو فعلی این شورا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در تعریف‎ رجل‎ سیاسی در قـانـون‎ اسـاسـی‎ گفته بود گفـت:‎ نـص‎ قانون‎‎ اساسی، مرد بودن نامزدهای‎ انتخابات‎‎‎ ریاست جمهوری‎ است و علاوه‎ بر آن، باید رجل‎ سیاسی‎ باشد.



سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه با توجه به تاکید قانون انتخابات بریکسان بودن بهره گیری کاندیداهای ریاست جمهوری از رسانه ملی در تبلیغات ، آیا در صورت همزمانی سفرهای استانی رئیس جمهور و مدت زمان قانون تبلیغات انتخاباتی روند کنونی پوشش خبری سفرهای استانی در رسانه ملی قانونی خواهد بود، گفت: آنچه فعالیت های معمول مقامات و مسئولان است هیچ گاه نه قانون منع کرده و نه رویه 30 سال گذشته بوده که منعی داشته باشد. تا زمانی که این اخبار مسائل جاری کشور را پوشش دهد منعی ندارد و طبق رویه در 30 سال گذشته هم منعی نداشته است.