به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران ماه اردیبهشت میزبان دهمین کنگره آسیایی اخلاق زیستی و چهارمین نشست آسیایی اقیانوسیه یونسکو در حوزه اخلاق پزشکی خواهد بود. این کنگره با موضوع "اخلاق زیستی در آسیا: کاربردی کردن اخلاق" در تالار امام خمینی (ره) برگزار میشود.
این کنگره در سه محور مطالعات تطبیقی، مباحث کاربردی اخلاق پزشکی، کاربردی کردن اخلاق زیستی، آموزش اخلاق زیستی برگزار خواهد شد.
اخلاق زیستی در آسیا، اخلاق زیستی در اسلام، اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلام و سایر مذاهب، رویکرد فلسفی به مباحث اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی از دیدگاه حقوق ایران و سایر کشورها در محور مطالعات تطبیقی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در بخش مباحث کاربردی اخلاق پزشکی مقالات ارائه شده تعهدات و رفتار حرفهای، ارتباط پزشک و بیمار، اتونومی و رضایت آگاهانه ، رازداری و حقیقتگویی، ملاحظات اخلاقی در محیط زیست، اخلاق - فرهنگها و تکنولوژیهای جدید، خطاهای پزشکی ، اخلاق در پژوهش، تخصیص منابع و عدالت، مسائل اخلاقی در مراقبتهای آغاز و پایان حیات، اخلاق پزشکی در گروههای خاص (زندانیان، کودکان، بیماران روانی و ...) ، مباحث نوین در پزشکی (کلونینگ، پیوند اعضاء، فناوریهای نانو، روشهای کمک باروری) تبیین می کنند.
شرکتکنندگان در این همایش آئیننامهها و کدهای اخلاق زیستی را در بخش کاربردی کردن اخلاق زیستی بررسی کرده و آموزش سنتی و نوین اخلاق زیستی و همچنین روشهای آموزش اخلاق پزشکی در محور آموزش اخلاق زیستی را مورد توجه قرار میدهند.
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