گچبری با خط کوفی در شهر دقیانوس کشف شد

حمیده چوبک در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: فصل چهارم کاوش شهر دقیانوس جیرفت از اواخر اسفند ماه گذشته در این محوطه باستانی آغاز شده است و تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در فصل جدید کاوش در این محوطه به کشفیات جدیدی مربوط به سده سوم هجری دست یافتیم که شامل گچبری های با خط کوفی و نقوش مختلف می باشند که از اهمیت بالایی در باستانشناسی برخوردار می باشند.

چوبک افزود: در این فصل محراب و بقایایی گچبری های نفیس و شبستان مسجد مربوط به اوایل اسلام کشف شد که مربوط به دوران سلجوقی می باشد.

وی با اشاره به مسجد جامعه این شهر خاطر نشان کرد: مساحت صحن مسجد 4 هزار متر مربع و مساحت کل مسجد نیز 6 هزار متر تخمین زده می شود.

سرپرست باستانشناسی شهر دقیانوس جیرفت اضافه کرد: مسجد شامل ایوان شمالی و غربی، رواق و آب انبار است.

وی با اشاره به عبور جوی آب از وضوخانه مسجد و آب انبار گفت: این کشف نظریه عبور آب هلیل رود از مسجد و شهر دقیانوس را به اثبات می رساند.

