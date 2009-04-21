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۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۴۰

در فصل جدید کاوش؛

گچبری با خط کوفی در شهر دقیانوس کشف شد

گچبری با خط کوفی در شهر دقیانوس کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست باستانشناسی شهر دقیانوس با اشاره به کشفیات آثار مربوط به دوران سلجوقیان در این محوطه گفت: در فصل جدید کاوش آثار منحصر به فردی از گچبری با خط کوفی در مسجد این شهر به دست آمده است.

حمیده چوبک در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: فصل چهارم کاوش شهر دقیانوس جیرفت از اواخر اسفند ماه گذشته در این محوطه باستانی آغاز شده است و تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در فصل جدید کاوش در این محوطه به کشفیات جدیدی مربوط به سده سوم هجری دست یافتیم که شامل گچبری های با خط کوفی و نقوش مختلف می باشند که از اهمیت بالایی در باستانشناسی برخوردار می باشند.

چوبک افزود: در این فصل محراب و بقایایی گچبری های نفیس و شبستان مسجد مربوط به اوایل اسلام کشف شد که مربوط به دوران سلجوقی می باشد.

وی با اشاره به مسجد جامعه این شهر خاطر نشان کرد: مساحت صحن مسجد 4 هزار متر مربع و مساحت کل مسجد نیز 6 هزار متر تخمین زده می شود.

سرپرست باستانشناسی شهر دقیانوس جیرفت اضافه کرد: مسجد شامل ایوان شمالی و غربی، رواق و آب انبار است.

وی با اشاره به عبور جوی آب از وضوخانه مسجد و آب انبار گفت: این کشف نظریه عبور آب هلیل رود از مسجد و شهر دقیانوس را به اثبات می رساند.

کد مطلب 864700

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