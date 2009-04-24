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۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

حسینعلی امیری عنوان کرد:

ایجاد تحول در نظام حمایت از مالکیت صنعتی کشور با اجرای قانون ثبت اختراعات

ایجاد تحول در نظام حمایت از مالکیت صنعتی کشور با اجرای قانون ثبت اختراعات

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری گفت: این قانون و آئین نامه اجرایی آن، امکان ثبت و حمایت از طرحهای صنعتی را برای صاحبان فکر و اندیشه و تولید کنندگان کشور فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری با اعلام خبر تدوین پیش نویس قانون حمایت از نمونه ها یا مدل های اشیاء مصرفی به منظور حمایت از نوآوریها، خلاقیتها و ابتکارات کوچک و قانون جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه در جهت تضمین بیشتر حقوق صاحبان مالکیت های صنعتی افزود: با توجه به ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 و ماده 582 قانون تجارت و اینکه اسامی یا نام های تجاری از مصادیق مالکیت صنعتی بوده و تصدی امور مربوط به آن بر عهده سازمان ثبت است، لذا این سازمان تهیه آئین نامه ثبت نام تجاری « اسم تجاری » را در دستور کار خود قرار داده و به زودی پیش نویس آن به رئیس قوه قضائیه تقدیم می شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، الحاق به موافقتنامه های « نیس » راجع به طبقه بندی بین المللی کالا وخدمات، «لوکارنو» راجع به طبقه بندی بین المللی طرحهای صنعتی و طبقه بندی اختراعات را که به موجب مقررات ملی مرعی بوده و همچنین موضوع الحاق به معاهده لاهه راجع به تودیع بین المللی طرح های صنعتی را از جمله برنامه های در دست اقدام این سازمان در بعد الحاق به معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی مالکیت صنعتی که تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت معنوی قرار داد عنوان کرد و اظهار داشت: الحاق به این معاهدات نه تنها هیچگونه بار مالی برای کشور ندارد بلکه مزیتهایی از جمله تسریع، تسهیل و کاهش هزینه بین المللی ثبت مالکیتهای صنعتی را برای صاحبان آن در کشور فراهم کرده و استفاده از کمکهای فنی و حقوقی وایپو از جمله آموزش نیروی انسانی در بخشهای مربوطه را میسر خواهد ساخت.

کد مطلب 866359

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