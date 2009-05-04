  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۳۸

بانک توسعه آسیا :

بخش زیادی از کالاهایی آسیایی بدون تقاضا باقی ماند

بخش زیادی از کالاهایی آسیایی بدون تقاضا باقی ماند

بانک توسعه آسیا (ADB) مشکل اصلی اقتصاد آسیا را در شرایط بحران اقتصاد جهانی، وابستگی شدید به صادرات عنوان کرد که بخش زیادی از کالاهای این کشورها در بازار بدون تقاضا باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقامات بانک توسعه آسیا در نشست سالانه خود با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشورهای آسیایی وابستگی شدید آنها به صادرات است، اعلام کردند: کشورهای آسیایی برای کاهش وابستگی به صادرات باید بر روی بازارهای داخلی خود تمرکز کنند.

همچنین این بانک در گزارشی با اشاره به تاثیر بحران جهانی بر اقتصاد آسیا، اعلام کرد با کم شدن تقاضا برای کالاهای کشورهای آسیایی، میلیونها نفر در این کشورها برای تداوم زندگی خود در شرایط سخت از نظر تامین هزینه ها قرار گرفته اند.

در همین حال، بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادی آسیایی شرکت کننده در این نشست خواستار افزایش سرمایه گذاری برای رفع فقر در آسیا شدند و اعلام کردند تلاش برای بزرگتر کردن بازارهای مصرفی داخلی و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی بهترین راه حل برای استقلال اقتصادی این کشورهاست. 

کد مطلب 872092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها