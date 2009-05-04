بخش زیادی از کالاهایی آسیایی بدون تقاضا باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقامات بانک توسعه آسیا در نشست سالانه خود با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشورهای آسیایی وابستگی شدید آنها به صادرات است، اعلام کردند: کشورهای آسیایی برای کاهش وابستگی به صادرات باید بر روی بازارهای داخلی خود تمرکز کنند.

همچنین این بانک در گزارشی با اشاره به تاثیر بحران جهانی بر اقتصاد آسیا، اعلام کرد با کم شدن تقاضا برای کالاهای کشورهای آسیایی، میلیونها نفر در این کشورها برای تداوم زندگی خود در شرایط سخت از نظر تامین هزینه ها قرار گرفته اند.

در همین حال، بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادی آسیایی شرکت کننده در این نشست خواستار افزایش سرمایه گذاری برای رفع فقر در آسیا شدند و اعلام کردند تلاش برای بزرگتر کردن بازارهای مصرفی داخلی و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی بهترین راه حل برای استقلال اقتصادی این کشورهاست.