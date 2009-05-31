امیدوارم بدشانسی سال گذشته را جبران کنیم

قدیر نخودچی سرمربی تیم ملی آزاد نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تا امروز سه مرحله اردو را برای تیم نوجوانان برگزار و در یک تورنمنت بین المللی نیز در کشور آذربایجان شرکت کرده ایم.

وی گفت: به دلیل برگزاری امتحانات دانش آموزان درحال حاضر امکان برگزاری اردو وجود ندارد و ما برنامه تمرینی کشتی گیران مورد نظر خود را در اختیار آنها قرار داده ایم تا به صورت اختصاصی در شهرستانهای خود تمرین کنند.

نخودچی تصریح کرد: تا زمان اعزام به هند سه مرحله اردوی دیگر را در برنامه داریم و پس از رقابتهای روز جهانی کودک که 4 و5 تیرماه در رشت برگزار می شود، ترکیب تیم ما تا حدود زیادی مشخص می شود و پس از آن تلاش می کنیم یک تیم آماده را به رقابتهای قهرمانی آسیا در هند اعزام کنیم.

اولین اردوی نوجوانان از روز 25 خردادماه در استان گیلان آغاز می شود. رقابتهای قهرمانی آسیا اوایل مردادماه در شهر پونه هند برگزار می شود. تیم ایران سال گذشته در ازبکستان به مقام سوم دست یافت.