سمنانیها فینالیستهای فوتبال ساحلی کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، تیم های شهید ربیعی و صنایع طلایی سمنان به فینال نخستین دوره رقابت‌های حذفی فوتبال ساحلی کشور راه یافتند.

در این رقابتهای که حکم انتخابی تیم ملی فوتبال ساحلی را دارد با حضور 16 تیم برگزار شد که عصر امروز بازی نهایی بین تیمهای صنایع طلایی و شهید ربیعی برگزار می شود.

بازیهای مرحله نیمه نهایی این رقابتها امروز در زمین فوتبال ساحلی بوستان سیمرغ سمنان برگزار شد که تیم صنایع طلایی پنج بر سه نصر آبادان را شکست داد و تیم شهید ربیعی در ضربات پنالتی بر ملوان نوشهر برتری یافت.

در این دوره از رقابت‌ها، از استان های سمنان، مازندران و گیلان هر کدام دو تیم، سه تیم از گلستان و از استان‌های یزد، اصفهان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، هرمزگان و تهران هرکدام یک تیم شرکت دارند.

در این مسابقات رئیس کمیته فوتبال ساحلی کشور، سرمربی و مربیان تیم ملی فوتبال ساحلی کشور برای انتخاب بازیکنان تیم ملی حضور دارند.