گیلانیها رکورددار مصرف آب/ فرهنگسازی برای صرفه جویی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معمولا خانمها و آقایان گیلانی در مصرف آب در مقایسه با سایر استانها رقم بالایی را به خود اختصاص داده اند و بیش از متوسط میانگین کشوری یعنی افزون بر 200 لیتر آب مصرف می کنند.

مقوله آب در حقیقت نیاز به بررسیها و کنکاش کارشناسی دارد واقعیت این است که با آب آنطوری که باید و شاید با مهربانی برخورد نمی شود و این مهم در استان گیلان وضعیتی بدتر از سایر نقاط کشور دارد.

واقعیت این است که ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و میزان بارندگی سالانه در این مرز و بوم بسیار کم است که باید از حداقلهای موجود، حداکثر استفاده شود.

در گیلان به مقوله مصرف آب با دقت و وسواس خاص پرداخته نمی شود

در این شرایط گیلان به دلیل بارندگیهای فراوان، طبیعت سرسبز و زیبا، جاری بودن انهاری قدری متفاوت است و شاید اغلب فکر می کنند وجود این منابع گیلان را بی نیاز کرده و دیگر به آن دقت و وسواسی در مصرف آب نیازی نیست.

اما اینکه آیا شبکه ها آبرسانی در هدر رفت آب تاثیر دارد یا نه؟ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان در این باره گفت: شبکه ها آبرسانی در هدر رفت آب نقش بسیار مهم و اساسی دارند.

ناصر امینی افزود: اجرای شبکه های آب آشامیدنی در کل کشور تقریبا از سال 1340 شروع شده و گیلان هم از این قضیه مستثنی نیست.

وی عنوان کرد: در استان گیلان شبکه های بهداشتی آب آشامیدنی قدمتی بیش از 40 ساله دارند و این شبکه ها با دانش و فرآورده های روز آن زمان ساخته شده اند.

مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان ادامه داد: امروز علیرغم توسعه جامعه شبکه های آبرسانی نیز فرسوده شده اند که باید فکری به حال این سامانه ها کرد تا از هدرروی آب که توسط شبکه های که نقش تامین کننده دارند، جلوگیری کرد.

میانگین مصرف سرانه آب آشامیدنی درایران 200 لیتر برای هر نفر تخمین زده می شود

امروزه در بخش آب آشامیدنی تبلیغ مصرف بالا در حقیقت یکی از عواملی است که میزان مصرف را افزایش داده است. در حال حاضر میانگین مصرف سرانه آب آشامیدنی در کشور 200 لیتر برای هر نفر تخمین زده شده حال آن که در کشورهای بسیار توسعه یافته این رقم 127 لیتر برای هر نفراست.

در کشورهای توسعه یافته در خصوص منابع آب برنامه ریزی اساسی انجام گرفته و این گونه نیست که از مصرف سرانه بالای آب احساس افتخار کنند بلکه بر عکس مصرف سرانه را بهینه سازی کرده اند.

در حال حاضر برای هر مترمکعبی آب آشامیدنی که در کشور شش هزار ریال هزینه می شود متاسفانه از این آب کیفی و بهداشتی برای مصارفی همچون شستشوی ماشین، حیاط خانه و... استفاده می شود و از سوی در هنگام ظرف شستن، لباس شستن و استحمام کردن نیز دقت کافی در مصرف آب نمی شود. تمامی این موارد باعث بالا رفتن میانگین مصرف، تحمیل فشار زیاد بر روی منابع محدود آبی و...می شود.

هم اکنون منابع آبی در کشور به ویژه استان گیلان تحت شعاع قرار گرفته اند به طوری که گیلان اوایل سال با پدیده " لب شوری " آب مواجه خواهد شد، سئوال این است که چرا این اتفاق افتاد؟

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان در پاسخ به این سئوال گفت: کاهش شدید منابع آب شیرین علت اصلی پدیده لب شوری در سطح استان به ویژه در رشت بوده است.

امینی بیان داشت: آبی که در پشت سد سپیدرود نگهداری می شود از آورد رودخانه های شاهرود و قزل اوزن است، امسال به دلیل کمی بارندگی که در بالا دست این سد اتفاق افتاد، حداقل ها ذره ذره انباشت شد و ما ازآن برای تصفیه استفاده کردیم.

برای تولید آب بهداشتی ارزان باید منابع موجود آبی به شدت کنترل و نظارت شود

وی با اشاره به اینکه تصفیه خانه های ما قادر به تصفیه شیمیایی آب نیستند بلکه تصفیه فیزیکی انجام می دهند، افزود: فرآینده تصفیه شیمیایی یک پروسه بسیار پیچیده و بسیار پرهزینه است لذا در هیچ کجای دنیا از فرآیند شیمیایی برای تامین آب آشامیدنی استفاده نمی کنند بر عکس منابع موجود به شدت کنترل و نظارت می شود تا آلاینده ها وارد این منابع نشوند تا با کمترین هزینه آب کیفی تولید کنیم .

در سالهای اخیر با کاهش نزولات روبرو بوده ایم و ممکن است این وضعیت ادامه یابد. در حال حاضر شش درصد منابع موجود آب شیرین کشور صرف آب آشامیدنی می شود یعنی برای جمعیت 70 میلیونی شش درصد منابع آبی استفاده می شود.

گیلانی ها سالانه 120 تا 130 میلیون متر مکعب از منابع آبی موجود استان استفاده می کنند که معادل یک دهم ظرفیت سد سپید رود است.

همچنین در استان گیلان از منابع موجود بین 120 تا 130 میلیون مترمکب یعنی یک دهم ظرفیت سد سپید رود مصرف سالیانه ماست که این عدد قابل توجهی است، علی ایحال باید بر روی مقوله آب و مصرف آن دقت خاصی قائل شد.

استاندار گیلان در مصاحبه با مهر گفت: با توجه به محدودیت منابع آب و افزایش جمعیت، مصرف آب به شکل روز افزون و غیر قابل کنترل تبعات و خسارات زیادی را به دنبال خواهد داشت که برای پیشگیری از این مسئله صرفه جویی در مصرف آب یک وظیفه شرعی و ملی است.

روح الله قهرمانی چابک با اعلام اینکه فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب باید در بین شهروندان نهادینه شود، افزود: این امر با همکاری و همدلی مسئولان و مردم تحقق می یابد.

وی یادآور شد: ترویج فرهنگ صرفه جویی در بین مردم، مدیریت مصرف و استفاده از وسایل کاهنده مصرف از جمله کارهایی است که در زمینه صرفه جویی در مصرف آب در استان انجام شده است.

فرهنگسازی رکن اصلی صرفه جویی آب در جامعه است

نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت نیز در این ارتباط با اشاره به اینکه فرهنگسازی رکن اصلی صرفه جویی آب است، گفت: در قرآن بر صرفه جویی در آب بسیار تأکید شده و بزرگان دین اسلام این موارد را رعایت می کردند.

آیت الله زین العابدین قربانی افزود: از زندگی امام خمینی (ره) باید عبرت گرفت و در صرفه جویی در مصارف آب نهایت دقت را داشت.

وی با اعلام اینکه در شرایط کنونی فرهنگ صرفه جویی آب یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، عنوان کرد: همه آحاد مردم به ویژه صدا و سیما و دانشگاهها باید وارد میدان شوند تا این معضل بزرگ را درمان کنند.

امام جمعه رشت ادامه داد: اگر قدر این مایع حیاتی را ندانیم، به تشنگی و گرسنگی دچار خواهیم شد و آینده فرزندانمان را تباه خواهیم کرد.

به هر حال استان گیلان با اینکه پرباران ترین استان کشور است و نیز به دلیل داشتن رودخانه های پرآب، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و بهره مندی از تالابها و آب بندانها متعدد از استانهای پرآب کشور محسوب می شود اما حقیقت آن است که تراکم بالایی جمعیت در گیلان، افزایش تعداد مصرف کنندگان خانگی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی آب، اوضاع جوی پیش بینی نشده از جمله وقوع خشکسالی یا سالهای کم آبی، نبود و یا عدم مدیریت در جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی و به هدر رفتن آنها ونیز مصرف بی رویه آب، گیلان را نیز از صرفه جویی در مصرف آب بی نیاز نمی کند.

از سوی دیگر اسراف در مصرف آب با هیچ منطقی سازگار نیست و آموزه های دینی ما نیز پرهیز از اسراف و صرفه جویی در مصرف آب را توصیه می کنند.

بی شک می توان با فرهنگسازی، اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی و نوسازی تجهیزات تولید، توزیع ومصرف آب از هدر روی آن جلوگیری کرد.