غرب ديگر ديدگاه منفي نسبت به مشاركت روسيه در ساخت نيرو گاه بوشهر ندارد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه روسي ايزوستيا ، اين روزنامه با اشاره به اظهارات روز گذشته محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از ديدار با ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه مبني بر اينكه برنامه هسته اي روسيه براي ساخت نيرو گاه هسته اي بوشهر موضوعي مربوط به تهران و مسكو است نوشت : غرب ديگرهيچ ديدگاه منفي نسبت به نقش روسيه در اجراي پروژه نيروگاه بوشهر ندارد .



اين روزنامه به نقل از البرادعي خاطر نشان كرد : روسيه درست مانند فرانسه ، انگليس ، آمريكا ، ژاپن و آلمان تجربه تحسين برانگيزي در زمينه فرآوري پس ماند هسته اي دارد .



فرانسه و انگليس از بزرگترين كشورهايي هستند كه امروزه در زمينه فرآوري پس ماند هسته اي فعاليت گسترده اي دارند و روسيه و آمريكا بعد از اين كشورها در رده سوم و چهارم قرار دارند .



اين روزنامه طبق گزارشهاي موسسه اورانيوم لندن نوشت : ذخاير اورانيم جهان در مجموع به 4/4 ميليون تن مي رسد . كارشناسان معتقدند واردات پس ماند هسته اي مي تواند براي روسيه بسيار سودمند باشد .



روسيه در چند سال آينده توانايي دريافت بيست هزار تن پس مانده هسته اي براي ذخيره و فرآوري دارد البته مي توان گفت كه اين مقدار جداي از يك هزار تني است كه هر سال در يافت مي كند مي باشد .

طبق گزارش آژانس انرژي اتمي فدرال روسيه اين مقدار درحدود ده درصد كل ذخاير پس ماندهاي هسته اي درجهان است .



اين روزنامه با اشاره به اين مطلب كه ميانگين ارزش پس ماندهاي هسته اي در بازارهاي جهاني بيست ميليارد دلار است نوشت : روسيه مي تواند با واردات پس ماند هسته اي به تنهايي اين مقدار سود را كسب كند . آژانس انرژي اتمي روسيه خاطر نشان مي كند پس ماند فرآوري شده مي تواند دوباره در نيرو گاههاي هسته اي مورد استفاده قرار گيرد .