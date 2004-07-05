1.5 ميليارد دلار كالا از كشور صادر شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين ميزان وزني كالاهاي صادراتي سه ميليون و 636 هزار و 700 تن بوده كه 18/9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.

در اين مدت ارزش كل صادرات غيرنفتي بدون در نظر گرفتن صادرات چمداني و بازارچه اي به ارزش يك ميليارد و 394 ميليون و 400 هزار دلار بود كه 4/20 درصد افزايش نشان مي دهد.

متوسط قيمت هر تن كالاهاي صادراتي در اين مدت 4/383 دلار بود كه 6/9 درصد در قياس با سال قبل افزايش نشان مي دهد.

افزايش وزني و ارزشي صادرات غير نفتي در سه ماهه امسال بيشتر به خاطر افزايش قيمت محصولات كشاورزي ، مواد معدني و بخش فرش و صنايع دستي بوده است.

در اين مدت 82 درصد از وزن و 5/68 درصد از ارزش كل صادرات غير نفتي به بخش صنعت و پتروشيمي اختصاص داشت و پس از ان محصولات بخش كشاورزي با 9/4 درصد از وزن و 20 درصد از ارزش قرار داشت.

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