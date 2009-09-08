به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دوشنبه 16 شهریور در نشست ترجمه و تفسیر قرآن کریم در عرصه بین الملل که در نمایشگاه قرآن برگزار شد، با اشاره به ضرورت بهره گیری تمامی افراد از تعالیم کتاب آسمانی گفت: قرآن کتابی جهانی و راهنمای جهانیان است، بنابراین نمیتواند منحصر به یک یا چند زبان باشد، لازم است با ترجمه به زبانهای مختلف در اختیار همه علاقمندان قرار گیرد.
مصطفوی تأکید کرد: امروز در جهان شاهد شعار آزادی اما عمل ظالمانه هستیم و این به دلیل دوری از مبانی انسانی قرآن است.
وی گفت: اگر جهانیان از آموزه های قرآنی مطلع شوند، همگان آن را می پذیرند چراکه این کتاب منشأ وحیانی دارد و در قلوب انسانها جای میگیرد و هر نظریه فلسفی که بر مبنای علوم قرآنی شکل گرفته باشد میتواند مسیر تعالی انسان را رقم بزند، تمام متفکرینی که نظریاتی مخالف با آموزههای اسلامی و قرآنی ارائه کردهاند به انحطاط و زوال رسیدهاند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر اینکه قرآن به تصحیح تصورات انسان پرداخته است، افزود : قرآن ، بهترین جهان بینی را ارائه می دهد و آنچه انسان در مسیر هدایت و رسیدن به کمال نسبی به آن محتاج است را برایش روشن می کند.
نشست "ترجمه و تفسیر قرآن کریم در عرصه بین الملل" از سوی مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد .
