ناکامی دیپلمات آرژانتین در تهران از خروج میراث تاریخی و فرهنگی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت اطلاعات خبر داد :، یکی از دیپلمات های سفارت آرژانتین در تهران که بر خلاف عرف دیپلماتیک و مقررات وقوانین گمرکی، به صورت ماهرانه ای در پوشش لوازم شخصی و اقلام مجاز به وزن تقریبی چهار تن در 318 کارتن بسته بندی شده بود، قصد خروج از کشور را داشت که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) از خروج آنها ممانعت و کشف و ضبط گردید.

بر اساس همین گزارش، اقلام مکشوفه که قابل قیمت گذاری نمی باشند شامل هزاران قطعه مسکوکات طلا و نقره متعلق به دوران ساسانی، اشکانی، سلجوقی ، قرون اولیه و میانی اسلام، تعدادی کتب خطی، تاریخی و مذهبی، انواع تابلوها و قاب های نقاشی و منبت کاری ، ظروف سفالی، سنگی، کاشی و فلزهای زیرخاکی و چندین قبضه اسلحه و تفنگ های قدیمی با نشان های نظامی و سپرهای رزمی مربوط به ادوار مختلف تاریخ ایران و اسلام از این دیپلمات خاطی بدست آمده است.