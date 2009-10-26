3357 اصله درخت در منطقه دنا قطع شده است

حجت الاسلام سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اختلاف میان سازمان محیط زیست و منابع طبیعی استان گفت: با انتشار اخبار قطع درختان بلوط در منطقه "سینه نمک دنا" و بروز اختلافی میان سازمانهای متولی محیط زیست و منابع طبیعی و شرکت گاز، با هماهنگی دادگستری استان و حساسیت دادستان کل کشور موضوع در دستور کار ویژه قرار گرفت و در شمارش میدانی تنها 3 هزار و 357 اصله درخت قطع شده شمارش شد.

این در حالی است که بهمن ایزدی رئیس هیئت مدیره موسسه غیردولتی کانون سبز فارس که فعالیتهای زیست محیطی در منطقه دنا انجام می دهد به خبرنگار مهر گفت: از نزدیک تلفات درختان را مشاهده کرده ام و بالغ بر 12 هزار اصله درخت در منطقه حفاظت شده دنا به دستور منابع طبیعی و توسط شرکت گاز قطع شده است و مسئولان ظاهرا درختچه ها را جزو محاسبات خود نیاورده و تنها به شمارش درختان تنومند اکتفا کرده اند.

پیش از این نیز مدیرکل محیط زیست استان و معاون سابق محیط طبیعی سازمان محیط زیست کشور در تماسهای متوالی با خبرگزاری مهر تعداد درختان قطع شده را بین 10 تا 14 هزار اصله اعلام کردند و توجیه این شمارش را برآورد اختصاص فضای 5 متر مکعب برای هر درخت و سپس 5/9 متر مکعب برای هر اصله درخت عنوان کردند. از سوی دیگر دکتر دلاور نجفی در گفتگوی دیگری تعداد درختان قطع شده را 13 هزار و 500 اصله عنوان کرد.

با این حال دادستان کهگیلویه و بویراحمد افزود: تصمیم بر این شد با بررسی دقیق اوضاع، بفهمیم چه تعداد درختان قطع شده و مشکلات بوجود آمده را چطور مطرح کنیم و با تشکیل جلسه ای در محل پروژه اختلاف بوجود آمده بر سر آمار را بررسی کردیم که به طور تخمینی 3 هزارو 500 اصله درخت برآورد شد که ظاهرا در شمارش اشتباه شده بود و به همین خاطر دادستانی تصمیم گرفت مستقیم بر شمارش تعداد درختان قطع شده نظارت کند که تک تک درختان شمارش شد و تعداد 3 هزار و 357 اصله اعلام شد.

این مقام قضایی استان با اشاره به چگونگی ارایه مجوز برای قطع درختان بلوط از سوی منابع طبیعی به شرکت ملی گاز گفت: سازمان منابع طبیعی به اعتبار این سند که حافظ جنگلها و مراتع کشور است و مالکیت مناطق را به نام آن سازمان دارد مجوز انتقال خط لوله گاز را به شرکت گاز داده است.

حجت الاسلام سید محمد موسوی تعداد درختانی که قرار بود در مسیر 19 الی 25 کیلومتری خط لوله انتقال گاز در استان قطع شوند را 6 هزار و 180 اصله دانست و تاکید کرد: از این تعداد 4 هزار و 820 اصله درخت کامل و هزار و 360 اصله درختچه بلوط بودند که تمامی درختان در طول مسیر توسط منابع طبیعی با رنگ قرمز علامتگذاری شده بودند.

قطع 3 هزار و 357 اصله درخت بلوط در حالی با مجوز سازمان منابع طبیعی صورت گرفته که منطقه "دنا" به استناد آمار و اطلاعات هیئت دولت منطقه ای حفاظت شده است و طبق قانون مسئولیت هر گونه دخل و تصرف در آن بر عهده سازمان محیط زیست است نه سازمالن منابع طبیعی. این در حالی است که دادستان کهگیلویه و بویراحمد معتقد است: طبق ادعای سازمان محیط زیست ارایه مجوز برای گذر خط لوله گاز از منطقه حفاظت شده "دنا" باید بر عهده این سازمان باشد در حالی هیچ سندی به نام محیط زیست صادر نشده است.

این مقام مسئول در دادستانی استان اختلاف میان دو دستگاه درگیر را از مشکلات موجود در حل موضوع انتقال خط لوله گاز عسلویه به مناطق مرکزی و شمال و شمالغرب کشور دانست و گفت: مکاتباتی بین محیط زیست و شرکت گاز در حال انجام است و محیط زیست اصرار دارد این خط لوله از مسیری مشخص شده که تجربه انتقال 3 خط لوله دیگر را دارد عبور کند تا خسارت کمتری به منطقه وارد شود.

موسوی گفت: از سوی دیگر این ماجرا کارشناسان خط لوله گاز معتقدند امکان "رانش کوه" در مسیر تعین شده و "فرسودگی یکی از خطوط لوله " می تواند عوارض پیش بینی نشده ای به همراه آورد و فرسودگی خط انتقال گاز و نفت می تواند منجر به آتش سوزی و تخریب گسترده منطق شود. با این حال مشکلات دیگری مثل ایجاد مسائل امنیتی برای استان از دیگر ایرادهایی است که کارشناسان به مسیر تعین شده از سوی محیط زیست وارد می کنند.

دادستان کهگیلویه و بویراحمد همچنین به مهلت 10 روزه به طرفین اشاره و تاکید کرد: این مهلت برای رسیدن به توافقی است تا در صورت امکان خسارت کمتری به محیط زیست و منابع طبیعی وارد شود. با این حال این پروژه، پروژه ای ملی است و این لوله قرار است کمبود گاز استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، مرکزی و شهرهای شمال و شمالغرب کشور را جبران کند تا اتفاقات سالهای گذشته تکرار نشود و ضروری است که این خط لوله انتقال یابد.

این مقام مسئول در دادستانی استان همچنین گفت: این خط لوله گاز یک - سوم کمبود گاز کشور را تامین می کند و مسئله ای ملی است که می تواند از املاک و دارایی اشخاص و دولت عبور کند اما باید این پروژه با اقدامات قانونی طی شود.

این خط لوله گاز از سال 87 و بعد از قطع گاز شهرهای شمالی در زمستان دو سال پیش از عسلویه به مقصد شمال کشور آغاز به فعالیت کرده است. این خط لوله دهمین خط انتقال گاز از بوشهر به مناطق مرکزی و شمالی کشور است و هزاران کیلومتر طول مسیر دارد که از دل جنگلهای بلوط کهگیلویه و بویراحمد عبور می کند.