به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار درحاشیه مراسم تودیع و معارفه استاندار قزوین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص سرانجام ریگی با بیان این مطلب اظهار داشت: با همکاری خوبی که پاکستان داشته تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد و این روند تا دستگیری این شرور ادامه خواهد داشت .

وزیر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در خصوص تغییر استانداران نیز گفت : تغییر استانداران برای ایجاد آمادگی در آغاز کار دولت است. البته بیشتر استاندارانی که تغییر کرده‌اند ارتقاء یافته‌اند و از نیروهای دیگر هم استفاده شده که دارای توانمندی و تجربه هستند.

وزیر کشور تصریح کرد: در خصوص استاندار قزوین نیز تلاش برای ادامه حضور استاندار قزوین وجود داشت ولی باتوجه به سوابق اجرایی ایشان در استانهای شمالی کشور ، ایشان را به زادگاهش مازندران بازگردانیم که امیدواریم با توجه به تجربیاتشان بتوانند در فضای تعامل بین استانها موثر باشند.

وی افزود: استاندار جدید قزوین فردی با تجربه است که امیدواریم با توجه به توانمندی‌هایشان شاهد استمرار حرکتهای سازنده و توسعه هرچه بیشتر استان باشیم.

وزیرکشور در پاسخ به سئوالی در خصوص استاندار فارس گفت : استاندار فارس متولد 1357 است و با افتخار اعلام می کنیم که دکتر احمدزاده جوانترین استاندار کشور است و ایشان را فردی توانمند، فعال و پیگیر امور می دانیم و از همین رو ایشان را در این سمت منصوب کردیم.

مصطفی محمد نجار تصریح کرد: مأموریت اصلی دولت توجه به مسائل اصلی مردم است که توجه به عمران و آبادانی و مسائل معیشتی و مسائل فرهنگی در صدر برنامه‌های دولت قرار دارد.