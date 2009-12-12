تذکر وزارت ارشاد به روزنامه آفتاب یزد

به گزارش خبرگزاری مهر ، اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی در این تذکر خطاب به مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد آورده است: در استمرار تخلفات مکرری که موجب تذکرات کتبی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی و هیئت نظارت بر مطبوعات به آن روزنامه شده است در روزنامه مورخ پنجشنبه 19 آذر با چاپ یک آگهی تبلیغاتی در صفحه اول خود برای رسانه های بیگانه و ضد انقلاب مجددا اقدام به مقابله با رسالت مطبوعاتی و تخطی از ماده 2 و همچنین بند 5 و 9 ماده 6 از قانون مطبوعات کرده اید.

از این رو بار دیگر به آن نشریه تذکر داده می شود تا رویه خلاف مصالح ملی خود را رها کرده و بر نقض تعهدات قانونی خویش در روزنامه آفتاب یزد اصرار نورزید.