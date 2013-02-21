عکس دریافتی ۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۲:۴۳ حضور رهبر معظم انقلاب در بیت آیت الله عزیز الله خوشوقت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب عصر چهارشنبه در بیت آیت الله عزیز الله خوشوقت حضور یافتند. برچسبها حضرت آیت الله خامنهای مطالب مرتبط آیت الله خوشوقت ریشه همه دردها را بی تقوایی می دانست/ هیچگاه در کلام و رفتار ایشان تردید و دودلی نبود تسلیت سید حسن خمینی به فرزند ارشد رهبر انقلاب برای درگذشت آیتلله خوشوقت رهبر انقلاب 8 صبح فردا بر پیکر آیت الله خوشوقت اقامه نماز خواهند کرد وداع جانسوز با دومین معلم اخلاق/ روایت یک پیرمرد از 50 سال نماز حاج آقا خوشوقت
