عکس استانی ۱۴ تیر ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۷ امحاء مواد مخدر بیرجند - خبرگزاری مهر : امحاء بیش از 1650 کیلوگرم انواع مواد مخدر غیر دارویی. عکس/مجتبی گرگی برچسبها مواد مخدر امحاء مواد مخدر مطالب مرتبط کارگاه اشتغال زنان در اردبیل افتتاح میشود ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر در محور سرچم کشف و ضبط شد دستگیری ۳ قاچاقچی در پارسآباد/۲۳ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد کشف ۵۰ کیلو مواد مخدر در نقطه صفر مرزی گرمی/۳ نفر روانه زندان شدند انتقال محموله مواد مخدر به آن سوی مرز گرمی ناکام ماند/کشف بیش از ۱۷ کیلوگرم مواد مخدر کشف بیش از ۵۶ کیلوگرم موادمخدر در مشگینشهر/ متهم روانه زندان شد یک قاچاقچی با ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر در مشگینشهر به دام افتاد ۴ کیلو و ۹۵۰ گرم شیشه در اردبیل کشف و ضبط شد ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان موادمخدر با جدیت پیگیری میشود دستگیری سوداگر مرگ در مناطق مرزنشین گرمی/ ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد
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