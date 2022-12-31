سردار شاهین اسمعلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران مرزبانی ۳ نفر قاچاقچی مواد مخدر را در نزدیکی نقطه صفر مرزی پارس‌آباد دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند، همچنین در این مأموریت از آنها بیش از ۲۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

وی افزود: به دنبال دریافت اخباری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر و احتمال انتقال مواد از مرز به کشور آذربایجان موضوع در دستور کار عملیاتی مأموران مرزبانی پارس آباد قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی استان اردبیل بیان کرد: مأموران هنگ مرزی پارس آباد با اجرای کمین شبانه و پوشش کامل مرز و با استفاده از اقدامات فنی و تجهیزات هوشمند تحرکات قاچاقچیان را رصد و مرز را به صورت دقیق کنترل کردند.

سردار اسمعلی مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر را از اولویت‌های کاری خود قرار داده و افزود: برای رسیدن به موفقیت نیازمند مساعدت و مشارکت همه اقشار مختلف جامعه در این زمینه است.

وی با اشاره به اثرات مخرب اعتیاد بر فرد و جامعه گفت: خانواده‌ها در زمینه آگاه سازی فرزندان از آثار شوم پدیده مواد مخدر نقش بسیار حساس و مهمی بر عهده دارند و باید همه دست به دست هم دهیم تا فضا را برای قاچاقچیان و سوداگران مرگ بیش از پیش ناامن کنیم.