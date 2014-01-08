عکس خبری ۱۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۹ عکس : محمدرضا عباسی گفتگو خبرگزاری مهر با علیرضا قربانی علیرضا قربانی خواننده و موسیقی دان با حضور در خبرگزاری مهر به سولات خبرنگار موسیقی مهر پاسخ داد. برچسبها علیرضا قربانی موسیقی ایرانی مطالب مرتبط تمرین کنسرت علیرضا قربانی کار هنرمند نقد سیاسی صریحاللهجه نیست/ عرف جامعه اجازه تولید هر محتوای موسیقایی را نمیدهد متاسفانه مخاطب ایرانی گیتار را بیشتر از تار و سه تار می شناسد/ خارجیها هم ما را رصد سیاسی میکنند هم فرهنگی پورناظریها بار دیگر با علیرضا قربانی همکاری میکنند
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