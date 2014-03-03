عکس ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۳:۰۹ عکس : مسعود ساکی رونمایی از آلبوم موسیقی سر به داران آیین رونمایی از آلبوم موسیقی سر به داران ساخته فرهاد فخرالدینی شامگاه دوشنبه در شهر کتاب فرشته برگزار شد. برچسبها کیوان ساکت فرهاد فخرالدینی مطالب مرتبط موسیقی «سربداران» آبروی ایران را در ژنو خرید/ خاطره دیدن سریال با فریدون مشیری اجرای تلفیقی کیوان ساکت با نوازندگان آلمانی ردیفهای موسیقی کاربردی میشود/ اجرای کنسرت در فرانکفورت تاسیس ارکستر موسیقی ملی در یکی از شهرها/ در گرگان کارگاه میگذارم روایتی متفاوت از ساخت موسیقی سریال امام علی (ع)/ مزدم را گرفتم
نظر شما