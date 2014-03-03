۱۲ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۳:۰۹

عکس : مسعود ساکی

رونمایی از آلبوم موسیقی سر به داران

آیین رونمایی از آلبوم موسیقی سر به داران ساخته فرهاد فخرالدینی شامگاه دوشنبه در شهر کتاب فرشته برگزار شد.

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