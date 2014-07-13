عکس دریافتی ۲۲ تیر ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰ عکس : منابع خارجی دیدار تیمهای فوتبال هلند و برزیل دیدار تیمهای فوتبال هلند و برزیل در بازی رده بندی جام جهانی فوتبال با نتیجه سه بر صفر به سود تیم فوتبال هلند به پایان رسید. برچسبها برزیل مطالب مرتبط لیونل مسی بهترین بازیکن جام جهانی 2014 برزیل شد آرژانتین و آلمان در پایان 90 دقیقه به تساوی رضایت دادند/ دو تیم محتاط شدند گزارش تصویری از شخصیتهای مشهور حاضر در فینال جامجهانی فینال جام جهانی در نیمه نخست با تساوی به پایان رسید آلمان جام را از قاره آمریکا ربود/ چهارمین جام ژرمنها
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