۲۲ تیر ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰

عکس : منابع خارجی

دیدار تیمهای فوتبال هلند و برزیل

دیدار تیمهای فوتبال  هلند و برزیل در بازی رده بندی جام جهانی فوتبال با نتیجه سه بر صفر به سود تیم فوتبال هلند به پایان رسید.

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