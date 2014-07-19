عکس دریافتی ۲۸ تیر ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۸ ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه حملات هوایی و کشتار مردم مظلوم نوار غزه توسط نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. . مطالب مرتبط شمار شهدای فلسطینی به 337 نفر رسید/ بان کی مون به منطقه سفر میکند انتشار متن پیشنهاد آتش بس طرف فلسطینی/ انهدام تانکهای مرکاوا توسط گروههای مقاومت هشدار اوباما به نتانیاهو همزمان با سفر بان کی مون به غزه اذعان صهیونیستها به عدم کارایی گنبد آهنین/ انتشار متن پیشنهاد آتش بس گروههای مقاومت درگیری شدید گردانهای قسام و نیروهای ویژه ارتش اسرائیل در شرق خانیونس
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