۲۸ تیر ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۸

ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه

حملات هوایی و کشتار مردم مظلوم نوار غزه توسط نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

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