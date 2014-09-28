بی توقف تا فردایی روشن

راضیه نصیری متولد 1352 زنجان ساکن شهر جدید پرند است.در دوران جوانی به شغل عکاسی ، فیلم برداری ، جوشکاری ، طراحی و گلدوزی مشغول بود. در سال 1373 ازدواج کرد و در سال 1379 با درد های استخوانی شدیدی مواجه شد و بعد از دوسال پزشکان بیماری اسکلرودرما را در وی تشخیص دادند. اما راضیه خود را بیمار نمی داند و معتقد است تنها از لحاظ فیزیکی چهره اش کمی تغییر کرده است. او جزء اولین بانوان تاکسیران در ایران است و 6 سال به عنوان بانوی تاکسیران فعالیت می کرد اما به دلیل عدم حمایت های کافی از سوی تاکسیرانی تا حدود زیادی از این حرفه فاصله گرفته است . در حال حاضر او کارفرمایی نمونه است و مجتمع نانوایی بربری و لواش را با 8 کارگر در پرند مدیریت می کند.