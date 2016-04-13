اردوی جهادی در «نمداد» و «میل فرهاد»

«نمداد» و «میل فرهاد» نام دو منطقه کوهستانی در جنوب استان کرمان است که روستاهای زیادی را در خود جای داده است. خصلت کوهستانی «نمداد» و «میل فرهاد» اجازه رونق کشاورزی در این مناطق را نمی دهد. تولید خرما دراندازه ای محدود که طی زمستان به مصرف خانوار برسد، سقف کار کشاورزی مردم است. تنها منبع درآمد مردم در این مناطق دامداری سبک و محدود است. ساکنان روستاهای این مناطق غالبا در کپر زندگی می کنند و از حداقل های زندگی محروم هستند. «کوه میل فرهاد» از جمله جاذبه های گردشگری این مناطق است. این کوه که 1000 متر ارتفاع از سطح دریا دارد به دلیل بکر بودن یکی از بهترین گزینه ها برای صخره نوردی است. رونق یافتن گردشگری و صخره نوردی در این منطقه می تواند در بهبود وضع زندگی روستائیان نیز موثر باشد. گروه جهادی قمر بنی هاشم (ع) متشکل از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در ایام تعطیلات نوروز در روستاهایی طبق، زیران، پت کی، کنج کسوو، چاه ابراهیم، گاوچران، سنگ کت، روشن آباد و ... اردوی جهادی برگزار و در حد توانشان به مردم خدمات عمرانی و فرهنگی ارائه کردند.