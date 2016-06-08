بافت منسوجات سنتی از مهمترین شاخه‌های صنایع دستی ایران است که قدمتی دیرینه دارد. منسوجات حامل نقش‌ها و داستان‌هایی از گذشته تاکنون است که با هنر بافندگان سنتی همچنان زنده مانده است.

نسرین علیزاده هنرمند خودساخته مازندرانی، سال 1356 در شهر آلاشت سوادکوه در استان مازندران متولد شد. پس از ترک مدرسه در سال سوم راهنمایی، نسرین هنر بافت منسوجات سنتی را از خواهر بزرگتر خود بتول فراگرفت. او از سال 1372 به صورت حرفه‌ای به بافت جاجیم، شمد، جوراب و ... اشتغال دارد و آثار هنری او در فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های گوناگون صنایع دستی به نمایش گذاشته شده است.

او روز را با کار در کارگاه بافندگی و رنگرزی آلاشت زیر نظر سازمان صنایع دستی مازندران آغاز می‌کند و ساعت‌های طولانی از زندگی او در کار سپری می‌شود. انجام کارهای خانه، رسیدگی به امور شخصی پدر، برداشت محصول باغ، کاشت و برداشت سبزیجات و گیاهان بومی و ... از دیگر فعالیت‌های نسرین علیزاده در کنار بافندگی است. گوشه‌ای از آشپزخانه کارگاه کوچک خانگی بافت او است که در آن به آموزش و ادامه کار بافت در خانه می‌پردازد.

نسرین ، کرچال ( دستگاه سنتی بافت ) را دوست خود می‌داند و هیچ مانعی از عشق او نسبت به کار بافندگی و ادامه زندگی در زادگاه نکاسته است. او می‌بافد و زمانی که خسته می‌شود برای برطرف نمودن خستگی نیز دوباره می‌بافد و کمتر زمانی را به بیکاری می‌گذراند.

مادر او منور فرخی، 35 سال پیش در اثر سکته مغزی درگذشت و نسرین با پدر 84 ساله خود در خانه قدیمی زندگی می‌کند. پدر پس از بیماری و ابتلا یه آلزایمر خفیف، خانه‌نشین است و کمتر از خانه خارج می‌شود. او 2 برادر و 6 خواهر دارد که همه آنها پس از ازدواج، زادگاه خود را ترک کردند و روزهای تعطیل به ویژه تابستان، فرصتی برای دیدار دوباره نسرین و پدر با خواهران و برادران است.

نسرین علیزاده امیدوار است با تلاش و عشق، به هنر بافت سنتی به عنوان شاخص صنایع دستی شهر آلاشت رونق بیشتری ببخشد و بتواند آن را برای نسل‌های بعدی زنده نگه دارد.