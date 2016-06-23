برترین تصاویر جهان در ۳ تیر ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات ماه رمضان در مالزی، جشنواره نور در چین، مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد هجوم نازی ها در بلاروس و بمبگذاری در نپال خواهید دید.

دختران مالزیایی همزمان با ماه مبارک رمضان در مسجد ولایت کوالالامپور عکس می‌گیرند. (GETTY) باغ چراغانی در جشنواره نور چین (IC) حرکات نمایشی بند باز فرانسوی با آویزان شدن از یک بالن (AFP) نمایش تانک های جنگ جهانی دوم در سنت پترزبورگ روسیه (AP) موشک مارچ-۷ چین روی سکوی پرتاب قرار گرفت. (ZUMA) در حادثه بمبگذاری نپال ۱۲ نفر کشته شدند. (Getty) پسر بچه ای در آستانه رفراندوم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در اسکاتلند فوتبال بازی می کند. (Reuters) مراسم قرآن خوانی همزمان با جشن نزول قرآن در اندونزی (Reuters) مرغ ماهی خوار وعده غذایی خود را شکار کرد. (CATERS) بازار فروش میوه «سرخالو» در ویتنام (SHUTTERSTOCK) درخشش کریستیانو رونالدو در بازی تیم پرتغال مقابل مجارستان (AFP) مرد پارچه فروش در نیجریه (Reuters) تبلیغات برای انتخابات در انگلیس (Reuters) مردم در حال تماشای صحنه های بازسازی شده جنگ جهانی دوم در بلاروس (AP)