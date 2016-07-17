مرثیه ای بر یک رویا

کشور ایران با دارا بودن ۸۰ میلیون نفر از نظر جمعیت در رتبه ۱۶ام جهان قرار دارد!به استناد آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٢ حدود ٥ میلیون و ٩٠٠ هزار نفر جمعیت دارای تحصیلات عالی را مردان و حدود ٥ میلیون و ١٠٠ هزار نفر را زنان تشکیل داده‌اند که ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر (۳۹٫۰ درصد) از مردان و ٣ میلیون و ٤٠٠ هزار نفر (۶۵٫۶ درصد) از زنان بیکار بوده‌اند. هم‌اکنون بیش از ۱۲ میلیون نفر در مقطع دیپلم و پیش‌دانشگاهی قرار دارند که به صورت بالقوه می‌تواند موجی از تقاضا ی کار در آینده نزدیک، برای کشور ایجاد کند.در وضعیت کنونی سالانه بیش از ۳۵۰ هزار دانشجو از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فارغ التحصیل می شوند! و این در حالیست که طبق گفته ریس اتاق بازرگانی ایران هر ساعت ۱۵۰ نفر به جمع بیکاران ایران اضافه می شود!طبق اعلام مجله اقتصادی فوربس و تحقیقات انجام گرفته در مجمع جهانی اقتصاد، ایران با تربیت سالانه ۲۳۳ هزار و ۶۹۵ دانشجو به نسبت جمعیت، در رتبه اول تربیت مهندس در دنیا قرار میگیرد.این مسئله به کابوسی برای دانشجویان در مورد آینده شغلی شان تبدیل شده است! احراز مشاغل بدون تخصص لازم و حتی داشتن مدارک دانشگاهی غیر مرتبط، باعث عدم کارآیی لازم در شغل و همچنین ارائه خدمات نامناسب و مشکلات اجتماعی عدیده ای می شود! از طرفی دیگر، بسیاری از فارغ التحصیلان و حتی نخبه های دانشگاههای معتبر در مشاغل غیرمرتبط و سطح پایین مشغول به کار شده اند که این خط بطلانی بر سالها تحصیل و کسب تخصص توسط این افراد است!این مجموعه نمونه ای از وضعیت موجود اشتغال بسیاری از فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی در ایران می باشد.