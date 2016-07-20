فرش ترکمن میراثی کهن واز محدود کالاهایی است که هم در بین خودمردم این خطه وهم دیگر جاها از محبوبیت ومعروفیت خاصی حتی درآن سوی مرزهابرخوردار است.ترکمن ها فرش را به شکل واندازه های گوناگون می بافند تا نیازهای متنوع زندگی خود را مرتفع کنند. تصاویر بافته شده ذهنی هستند وهمه ی آنها نشان دهنده نمادهایی از زندگی این مردمان هنرمند است.بانوان ودختران ترکمن این اصلی ترین عناصری که فرش ترکمن باآنها معنا پیدا می کند، خیال را به واقعیت تبدیل می کنند وبا این معجزه استعداد – لیاقت وعلاقه خود را به نمایش می گذارند..( بسیاری از دختران فرش زیر پای خود وهمسرآینده شان را خود می بافند وبه عنوان هنر دستی به خانه بخت می برند)تارو پود قالی های ترکمن از پشم یا ابریشم است. دار این نوع قالی بصورت افقی است ومی توان گفت بانوی ترکمن خود اولین فردی است که بر فرش خود پا می گذارد.در دورانهای گذشته برای رنگ آمیزی از رنگهای گیاهی وسنتی استفاده می کردنند اما متاسفانه امروزه از رنگهای شیمیایی بهره برده وکمترمیل به استفاده از رنگهای طبیعی دیده می شود.در قالی ترکمن تنوع رنگی که درقالی دیگر نقاط کشور شاهد هستیم را نمی بینیم اما برای آنکه در بازار رقابت همچنان باقی بماند سعی شده است که تنوع رنگ آن کمی بیشتر شده واز پنج رنگ به دوازده رنگ ارتقاع یابد.زیبایی – کیفیت واصالت رنگ ونقش این آثار هنری باعث شده است که از اروپا وآمریکا مخاطبین زیادی را به خود معطوف کند واگر هوشیاری وتوجه مسئولین به این هنر وهنرمندان این رشته که بانوان هستند بیشتر شود میتواند ارز آوری بسیار مناسبی برای استان گلستان و مردم این خطه بهمراه داشته باشد ودرجهت احقاق کلام مقام معظم رهبری در زمینه ی اقتصاد مقاومتی قدم های بسیار بزرگ ومفیدی برداشته شود.