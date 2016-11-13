عکس دریافتی محسن رضایی ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۵ دریافت تصاویر رضا نجاری زائران اربعین حسینی / راهپیمایی اربعین ۱۵ زائران اربعین حسینی قدم در راه عشق برداشتند. برچسبها اربعین حسینی زائران اربعین اربعین 95 مطالب مرتبط اعزام ۸ هزار هلال احمری به عراق؛ همافزایی برای خدمت به زائران خدمات رسانی نیروهای داوطلب جهادی در پیاده روی اربعین حسینی آخرین آمار ثبتنام زائران اربعین در سامانه سماح توصیه های یک ارتوپد به زائران پیاده اربعین ثبتنام متقاضیان حضور در راهپیمایی اربعین از امروز آغاز شد ارائه خدمات صدور گذرنامه زیارتی ویژه بازنشستگان تهرانی طرح ویژه ایمنی نجاتگران و خودروهای عملیاتی برای اربعین ۱۴۰۴ نخستین گروه خادمان افتخاری حج و زیارت وارد عراق شدند
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