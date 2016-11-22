دهکده چوبین نام محلی است که در یکی از روستاهای نیشابور به شکلی کم نمونه و بی همتا در ایران توسط مهندس حمید مجتهدی(متولد ١٣١٩ و متوفی در پاییز ١٣٩٢) بنا شده است. اصلی ترین بنای دهکده چوبین مسجدی است که اولین مسجد چوبی مقاوم در برابر زلزله در جهان می‌باشد. شکل ظاهری آن به صورت کشتی‌ای وارونه بر زمین است. در ساخت این مسجد که حدود ۲ سال طول کشیده است، ۴۰ تن چوب استفاده شده است.مسجد چوبی این دهکده نه تنها در ایران بلکه در جهان بی نظیر است. این مسجد می‌تواند تا ۸ ریشتر زمین لرزه را تحمل کند و بنای آن به گونه‌ای است که تا صدها سال دیگر نیز آسیب نخواهد دید.