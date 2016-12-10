کلیسای آندره ورتی مقدس یا کلیسای چوپان متعلق به قرن ۱۳ میلادی است و هم اکنون تحت مالکیت شورای خلیفه گری ارامنه آذربایجان با نام محلی چوپان اداره می‌شود. بدلیل اینکه محل کلیسا در چراگاه منطقه دره شام بنا شده بود، محل عبادت چوپان های ارمنی منطقه دره شام بشمار می‌رفت. بنا به روایتی دو کلیسا به همت دو برادر چوپان بنا شده است، یکی در این سمت رودخانه ارس و دیگری دقیقا در جناح روبه رو که متاسفانه در سالهای اخیر تخریب شده است. کلیسای آندره ورتی در کنار دیراستپانوس مقدس در ماه می ۲۰۰۸ میلادی در فهرست آثار یونسکو به ثبت جهانی رسید. این بنا به همت سازمان میراث فرهنگی و همکاری سازمان منطقه آزاد ارس در سال ۲۰۱۵ میلادی مرمت گردید و در همان سال به یاد شهدای ارامنه تقدیس مجدد گردید.