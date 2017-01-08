براساس آمار سازمان ثبت احوال در ۹ ماه ابتدای سال جاری، ۱۳۵ هزار طلاق در کشور ثبت شده است که در این میان تعداد زیادی از زوجین پیش از رسیدن به سالگرد ازدواجٰ، از یکدیگر جدا شدهاند.
نظرات
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لطفاً آمار طلاق کشورهای دیگر (خصوصاً آمریکا) را هم منتشر کنید که بسیار بالاست (علیرغم این که میزان ازدواج آنها بسیار کمتر است). چون خیلیها فکر میکنند ما بالاترین نرخ طلاق را داریم!
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شایان جان امار امریکا چه ربطی به ما داره.اگه ما امارمون بهتر از امریکا باشه یعنی قضیه حله.
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ما به آمار طلاق در دیگر کشورها کاری نداریم باید به فکر خودمان باشیم چرا باید در کشوری که اظهار تشیع می کنه جوان ها درک خوبی از ازدواج ندارند و فکر می کنند زندگی بچه بازیست؟
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فاجعه است ......من خودم از تلگرام اومدم بیرون ...چون میدیدم اقایون مجرد و متاهل نیازهای عاطفیشون رو میخوان از بعضی گروهها براورده کنن به جای خانواده....
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