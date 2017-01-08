۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۶

اینفومهر؛

از آمار جدید طلاق چه می‌دانید؟

براساس آمار سازمان ثبت احوال در ۹ ماه ابتدای سال جاری، ۱۳۵ هزار طلاق در کشور ثبت شده است که در این میان تعداد زیادی از زوجین پیش از رسیدن به سالگرد ازدواجٰ، از یکدیگر جدا شده‌اند.

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    نظرات

    • شایان IR ۲۰:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
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      لطفاً آمار طلاق کشورهای دیگر (خصوصاً آمریکا) را هم منتشر کنید که بسیار بالاست (علی‌رغم این که میزان ازدواج آنها بسیار کم‌تر است). چون خیلی‌ها فکر می‌کنند ما بالاترین نرخ طلاق را داریم!
    • مسعود IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
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      شایان جان امار امریکا چه ربطی به ما داره.اگه ما امارمون بهتر از امریکا باشه یعنی قضیه حله.
    • عباس IR ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
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      ما به آمار طلاق در دیگر کشورها کاری نداریم باید به فکر خودمان باشیم چرا باید در کشوری که اظهار تشیع می کنه جوان ها درک خوبی از ازدواج ندارند و فکر می کنند زندگی بچه بازیست؟
    • زهرا IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
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      فاجعه است ......من خودم از تلگرام اومدم بیرون ...چون میدیدم اقایون مجرد و متاهل نیازهای عاطفیشون رو میخوان از بعضی گروهها براورده کنن به جای خانواده....