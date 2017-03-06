آتش زدن مزارع قبل از برداشت نیشکر

در کنار ریزگردهایی که نفس مردم خوزستان را تنگ می‌کنند، سوزاندن مزارع نیشکر در آغاز فصل برداشت مزید بر سایر علت ها شده است که اهواز را آلوده ترین شهر جهان اعلام کنند. با وجودی که سازمان محیط زیست بارها به شرکتهای نیشکر تذکر داده است، اما همچنان برای برداشت محصول خود، مزارع را آتش می زدند. نیشکرکاران معتقدند که با خرید دستگاه برداشت محصول بخش زیاد از کارگران شرکت از کار اخراج میشوند. آتش زدن مزارع علاوه بر اینکه هوا را با انتشار گاز مونواکسیدکربن آلوده می کند، تشدید پدیده گازهای گلخانه ای، انهدام بافت خاک، کاهش رطوبت خاک و در نتیجه افت محصول، از بین رفتن موجودات زنده محیط، فرسایش شدید خاک، کاهش حاصلخیزی زمین و کاهش تحمل گیاهان زراعی در برابر آفات، بیماری ها و خشکی، همچنین از بین رفتن زیستگاه های پرنگان را نیز به دنبال دارد.