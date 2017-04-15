مجید حق دوست
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۲

محمدرضا عباسی / محمد مهیمنی

روز پنجم ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری -۱

روز پنجم و آخرین روز ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور برگزار شد.

               

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