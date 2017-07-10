برنج کاری در رامجرد در نهمین سال خشکسالی فارس

استان فارس، بخش رامجرد شهرستان مرودشت. با شروع فصل گرما و ادامه بحران آب در استان فارس، و علیرغم تذکرات و هشدارهای کارشناسان کشاورزی و محیط زیست مبنی بر جلوگیری از برنجکاری در این استان، اما همچنان کاشت این محصول توسط کشاورزان ادامه دارد. این بار بخش رامجرد شهرستان مرودشت، واقع در پایین دست سد درودزن.تمامی آب هایی که جهت آبیاری شالیزارها استفاده می شود از محل آب های زیرزمینی ای تامین می شود، که عمق آنها تا ۲۰۰ متر می رسد. بحران آب در فارس یک مساله جدی است. عدم جایگزینی محصول جایگزین توسط کشاورزان و اصلاح الگوی کشاورزی علیرغم ضررهای شدید مالی وارد شده به کشاورزان در سال های گذشته، اصرار بی دلیل کشاورزان به برنجکاری به علت سود بیشتر محصول در وسعت کمتر زمین باوجود مشکلات اقلیمی و جغرافیایی، مشکلات مالی کشاورزان و عدم تامین خواسته های آنها در بخش کشاورزی، از جمله مهمترین دلایلی است که کاشت این محصول را در استان فارس به بحرانی جدی تبدیل کرده است.