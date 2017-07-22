گام های آهسته

ام اس یک بیماری التهابی است که در آن غلاف‌های میلین سلول های عصبی در مغز و نخاع آسیب می‌بینند. این آسیب دیدگی در توانایی بخش‌هایی از سیستم عصبی که مسئول ارتباط هستند می‌تواند اختلال ایجاد ‌کند و باعث به وجود آمدن علائم و نشانه‌های زیاد جسمی و حرکتی شود. ریحانه کرمانی در حال گذر از نوجوانی خود در ۱۴ سالگی به بیماری ام اس مبتلا شده است. این در حالی است که بدلیل عدم آگاهی کافی در جامعه و بعضا برخورد ناصحیح مردم با افراد مبتلا به بیماری های خاص و عدم تعامل با آنها، عرصه بر این بیماران و خانواده های شان تنگ شده است. با وجود این شرایط او هرگز از تلاش برای کسب علم و دانش دست نکشیده و در حال به پایان رساندن تحصیلات خود در مقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری می باشد. با اینکه سختی تحمل درد بر جسم و جان بیمار است اما مهمتر از آن پدر و مادر نقش بسزایی در پرستاری و مواظبت از او بر عهده دارند. سید کریم کرمانی، پدر ریحانه، دبیر آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی است و به همراه همسر خود سالهاست که در حال فراهم کردن موجبات درمان و آسایش زندگی فرزند مبتلا به ام اس خود هستند. سید کریم با انتقاد از رفتار اجتماعی بعضی از مردم و عدم مناسب سازی محیط برای بیماران خاص به هزینه های گران درمان بیماری ام اس و تاثیر تحریم ها در تامین داروهای مورد نیاز اشاره میکند و میگوید: با اینکه بیمه ما بخشی از هزینه های درمانی را پرداخت می کند، ولی تامین این هزینه ها برای خانواده ها و افراد فاقد بیمه بسیار گران بوده و بعضا حتی غیر ممکن است. سید کریم یادآوری میکند که وزیر بهداشت قول رایگان شدن هزینه های درمانی بیماران خاص را داده بود اما اکنون چنین شرایطی وجود ندارد.