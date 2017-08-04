تار و پود عاشق زیر سایه خورشید

تک تک تار و پود های قالی عشق را با سوز دل و اشک چشم بافته اند، عشق به حضرت زهرا(س) و فرزندانش هر چند تنها زمزمه یا زهرا بجای قدم زدن در صحن حرم او قلبشان را نوازش می دهد، قلبی که عاشقانه فرش قدم های زائران کوی عشق شده است.امروز پرچم سبز رنگ گنبد سرزمین خورشید تار و پود های عاشقان کوی او را، متبرک کرده، شاید بزرگترین آرزویشان که قدم زدن در صحن حرم فاطمه زهرا و بین الحرمین است نصیبشان شود.

نوای زیبای یا امام رضا(ع) بلند می شود، قلبهایشان شتابان همانند کبوتر حرمش دور تا دور پرچم زیبای رضویی حلقه می زند، و قطره های عاشقی گونه هایشان را نوازش می دهد.

بافندگان عاشق، کارگاه قالیبافی حضرت زهرا(س) را همانند حرم او متبرک و نورانی می دانند و هیچگاه بدون وضو وارد آن نشده اند.

شاید بخاطر همین سعادت افتتاح و رونمایی چهارمین فرش دستبافشان را خداوند با حضور خادمام زیر سایه خورشید و پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) تبرک کرده است، تا امید باشد برای دیدن سرزمین عشق و دلدادگی.