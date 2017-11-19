حرم مطهر امام رضا(ع) هشتمین امام شیعیان جهان یکی از بزرگترین مساجد جهان به شمار می آید. سالانه حدود ۲۵ میلیون نفر، مرقد مطهر امام رضا(ع) در مشهد را زیارت می کنند. بسیاری از زائران شب تا صبح خود را با زیارت در حرم سپری می کنند. گنبد طلایی مرقد مطهر امام رضا(ع) شبها جلوه بسیار زیبایی دارد و نگاه زائران آن حضرت را از هرسمت به سوی خود می کشد. عده ای روبروی حرم می ایستند و گریه کنان در حال راز و نیاز و خواستن حاجات خود هستند. قرآن و نماز می خوانند، دعا می کنند و یا عکس یادگاری با حرم آقا می گیرند.



