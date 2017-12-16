زنان کارآفرین

اکرم خسروی متولد سال ۱۳۶۳، دارای دو فرزند و از اهالی روستای انجدان شهرستان اراک است. اکرم ۱۳ سال قبل زمانی که همسرش گرفتار بیکاری شده بود، به او پیشنهاد برقرار کردن یک نانوایی سنتی و محلی را می دهد. علیرغم واکنش های اطرافیان که مخالف چنین کاری بودند، آنها با کمک یکدیگر این نانوایی را راه اندازی می کنند و بعد از دو سال که کارشان رونق بیشتری می گیرد، برای دو نفر دیگر نیز کارآفرینی می کنند. اکرم خسروی علاوه بر نانوایی ۳ سال قبل یک کارگاه قالی بافی با دو دار قالی ۲۵ متری راه اندازی کرد و ۱۴ زن روستایی را مشغول به کار کرد. اکرم هر روز به نانوایی می رود و در کنار همسرش تا شب کار می کند وکارهای خانه و رسیدگی به فرزندانش را در زمان استراحت انجام می دهد.