پدران آسمانی

۱۳ رجب سالروز میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر امسال با ایام عید نوروز مصادف شده است. در این روز فرزندان به دیدار پدران خود می روند، اما پدران شهدا سال هاست که فرزندان خود را در گلزارها به خاک سپرده اند و با یاد و خاطره آن ها روزگار می گذرانند، پدرانی که همچون امام حسین (ع)، علی اکبرهای رشید خود را برای دفاع از اسلام و میهن به صحنه نبرد فرستادند.

مصادف شدن این روز با سال جدید فرصتی است تا یادی کنیم از این پدران فداکار که بار نبودن فرزند خود را به دوش کشیدند، اما پدر شهید بودن را افتخار بزرگی برای خود می دانند. این گزارش ادای دینی است به این پدران صبور که سال ها جای خالی فرزندان شهید خود را در قلبشان احساس کردند، اما چون کوه پشت خانواده ایستادند.