۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۳

مهدی حسین نژادی

طبیعت بهاری تالاب استیل شهرستان مرزی آستارا

تالاب ۱۳۸ هکتاری استیل عباس آباد شهرستان مرزی بندر آستارا  یکی از جاذبه های طبیعی شناخته شده و مهم استان گیلان به شمار می رود  که در هفت کیلومتری  شهر آستارا  و در حاشیه جاده آستارا به رشت قرار دارد. از ویژگی های مهم این تالاب وجود ماهیان مشهوری مانند کپور ، اردک ماهی ، موش های بزرگ بومی تالابی به نام نوتریا و انواع مارهای آبی و لاک پشت میباشد. این تالاب طبیعی جایگاه پرندگان کمیاب بوده که برای زاد و ولد از اروپای مرکزی، ماورای خزر و مناطق قطبی به این منطقه مهاجرت می کنند. بر اساس بررسی ها تالاب استیل آستارا دارای حدود ۸۰ نوع گیاهان و جانوران بومی است که حیات برخی از آنها در معرض تهدید قرار دارد. تالاب استیل  آستارا به عنوان یکی از پنج منطقه  نمونه گردشگری استان گیلان  شناخته شده و منطقه شکار ممنوع محسوب می شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha