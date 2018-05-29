طبیعت بهاری تالاب استیل شهرستان مرزی آستارا

تالاب ۱۳۸ هکتاری استیل عباس آباد شهرستان مرزی بندر آستارا یکی از جاذبه های طبیعی شناخته شده و مهم استان گیلان به شمار می رود که در هفت کیلومتری شهر آستارا و در حاشیه جاده آستارا به رشت قرار دارد. از ویژگی های مهم این تالاب وجود ماهیان مشهوری مانند کپور ، اردک ماهی ، موش های بزرگ بومی تالابی به نام نوتریا و انواع مارهای آبی و لاک پشت میباشد. این تالاب طبیعی جایگاه پرندگان کمیاب بوده که برای زاد و ولد از اروپای مرکزی، ماورای خزر و مناطق قطبی به این منطقه مهاجرت می کنند. بر اساس بررسی ها تالاب استیل آستارا دارای حدود ۸۰ نوع گیاهان و جانوران بومی است که حیات برخی از آنها در معرض تهدید قرار دارد. تالاب استیل آستارا به عنوان یکی از پنج منطقه نمونه گردشگری استان گیلان شناخته شده و منطقه شکار ممنوع محسوب می شود.