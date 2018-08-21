۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۰

پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

همزمان با آغاز مراسم سالروز صنعت دفاعی ، نخستین جنگنده ایرانی با نام "کوثر" با حضور حسن روحانی رئیس جمهور به پرواز در آمد.

همزمان با ۳۱ مرداد سالروز صنعت دفاعی، تحقیق و تلاش شبانه روزی متخصصان صنعت هوایی به ثمر نشست و نخستین هواپیمای بومی جنگنده پیشرفته مجهز به سامانه های اویونیک و کنترل آتش پیشرفته بومی نسل ۴ با نام مبارک کوثر تولید شد.
هواپیمای کوثر یک هواپیمای جنگنده پیشرفته با مأموریت پشتیبانی نزدیک هوایی است که به صورت کاملا بومی ساخته شده است و ایران را در زمره معدود کشورهای دارای فناوری طراحی و ساخت هواپیمای جنگنده با سامانه های اویونیک و کنترل آتش نسل ۴ قرار داده است.
این هواپیما در دو نوع تک کابین و دو کابین قابل تولید خواهد بودکه نوع دوکابینه علاوه بر قابلیت رزمی، برای آموزش خلبانان در مرحله پیشرفته کاربرد دارد.
 

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    نظرات

    • US ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
      17 8
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      نامگذاریش بسیار نامربوط و سبکه
    • IR ۱۰:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
      734 5
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      دستتون درد نکنه ولی نهایت یه پراید ساختید در حالی که رقبا مرسدس تولید میکنند. بدون ارتباط با دنیا و فقط با حمایت هم نهایتا در حد خودرو سازها پیشرفت کنیم. برای پز دادن خوبه ها ولی به درد جنگ نمی خوره
    • پیمان IR ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
      4 1
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      این که اف پنجه ما منتظر قاهر ۳۱۳ هستیم
    • IR ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
      7 2
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      این که F5 تایگر هستش، قبلاً هم به نام صاعقه و آذرخش بوده..
    • ملت IR ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
      2 1
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      حتی اگه امکاناتش نزدیک به جنگنده های مدرن جهان هم باشه کار بزرگی هست چون از هر جهت تحریم هستیم. یک مقدار شبیه هواپیماهای ساخته شده قبلی ایران هست ولی چون جنگنده هست خیلی خوبه.
    • vahid IR ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
      0 1
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      این اف پنج آمریکاست شما یک ماشینم نمیتونید بسازید
      • IR ۱۸:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
        3 0
        اگه صنعت ماشین سازی هم دست همین بروبچه های وزارت دفاع و نیروهای مسلح بود اون موقع میدیدی چه ماشین هایی میساختن. اما صنعت خودروسازی دست آقایون دولتی و نکبت زاده هاشون (به قول خودشون آقازاده ها) هست.
      • IR ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
        4 0
        خیلی ادعا داری بیا تو هم یه ماشین با قوطی دستمال کاغذی بساز. چرا الکی حرف میزنی و این کار بزرگ رو کوچیک جلوه میدی. الان همون آمریکایی که داری ازش دم میزنی توی این قضیه دهنش اندازه درواز غار باز مونده
    • محمد IR ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
      1 0
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      با سلام اینکه خودمان ساخته ایم احساس غرور میکنم و هر چیزی که ساخته میشود که نباید با نظر منفی به آن نگریست. از هیچ چی که بهتر است از اینکه فرزندان خودمان ساخته اند و جرأت کرده اند قابل ستایشه. درود بر شرف نیروهای مسلح ایران