پرواز نخستین هواپیمای جنگنده ایرانی

همزمان با آغاز مراسم سالروز صنعت دفاعی ، نخستین جنگنده ایرانی با نام "کوثر" با حضور حسن روحانی رئیس جمهور به پرواز در آمد.

همزمان با ۳۱ مرداد سالروز صنعت دفاعی، تحقیق و تلاش شبانه روزی متخصصان صنعت هوایی به ثمر نشست و نخستین هواپیمای بومی جنگنده پیشرفته مجهز به سامانه های اویونیک و کنترل آتش پیشرفته بومی نسل ۴ با نام مبارک کوثر تولید شد.

هواپیمای کوثر یک هواپیمای جنگنده پیشرفته با مأموریت پشتیبانی نزدیک هوایی است که به صورت کاملا بومی ساخته شده است و ایران را در زمره معدود کشورهای دارای فناوری طراحی و ساخت هواپیمای جنگنده با سامانه های اویونیک و کنترل آتش نسل ۴ قرار داده است.

این هواپیما در دو نوع تک کابین و دو کابین قابل تولید خواهد بودکه نوع دوکابینه علاوه بر قابلیت رزمی، برای آموزش خلبانان در مرحله پیشرفته کاربرد دارد.

