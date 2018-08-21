بازار داغ فروش دام در مهرستان

در آستانه عید سعید قربان بازار خرید و فروش دام در شهرستان مهرستان، استان سیستان و بلوچستان رونق گرفته است.

یکی از اعیاد بزرگ مردم استان سیستان و بلوچستان عید قربان است. در این عید مردم لباس نو می پوشند و در محل "عیدگاه" جمع می شوند. در این روز معمولاٌ چند خانوار با هم شتری را قربانی می کنند و گوشت آن را به فقرا و مستمندان احسان می کنند. پس از خاتمه مراسم قربانی دید و بازدید شروع می شود و به خانه دوستان و اقوام و آشنایان می روند و حلالیت می طلبند. مراسم دید و بازدید این عید تا سه روز ادامه می یابد.